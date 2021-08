Feuerwehr Gersthofen kämpft gegen Öl-Verschmutzung im Lechkanal

Das war keine gute Idee: Ein bisher Unbekannter hat in Gersthofen Öl oder Diesel über einen Straßengully entsorgt. Die Feuerwehr war mit den Folgen zwölf Stunden lang beschäftigt.

Ein bisher Unbekannter hat in Gersthofen Diesel oder Heizöl in einen Straßengully geschüttet. Das hatte Folgen: das Öl gelangte in den Lechkanal. Die Feuerwehr Gersthofen war zwölf Stunden lang damit beschäftigt, den Schaden der Umweltverschmutzung in Grenzen zu halten.

Am Vormittag ging bei der Feuerwehr Gersthofen die Meldung ein. Einem Bürger waren der Ölgeruch und die Schlieren auf dem Wasser des Lechkanals aufgefallen. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass jemand auf Höhe der Kanalstraße in Gersthofen Öl in den Lechkanal eingeleitet hatte. Es entstand ein etwa 300 Meter langer Ölfilm.

Ölsperre bei Stettenhofen errichtet

Der Kommandant der Gersthofer Feuerwehr berichtet, dass die Eintrittsstelle des Öls zunächst nicht bekannt war und bis heute nicht bekannt sei, wann das Öl in den Gully gegossen worden war. Seine Truppe errichtete zunächst zwischen Stettenhofen und Langweid eine Ölsperre. Als das Öl im Wasser des Lechkanals wieder mehr wurde, sei klar geworden, dass jemand über die Regenwasserentwässerung die Flüssigkeit entsorgt hatte. Mit Hilfe der Meitinger und der Nordendorfer Wehr, die Spezialgeräte dafür haben, folgten weitere Maßnahmen zur Kanalreinigung bis in die Nacht hinein: Anstauung des Regenwasserkanals und Absaugen des Wasseranteils, Entsorgung des Wassers mit dem Ölanteil über ein Spezialfahrzeug und schließlich Spülung der Kanalisation ab der Bauernstraße.

Vor sechs Jahren entsorgte jemand Frittierfett

Kommandant Baumeister kann sich an Vorfälle dieser Art in letzter Zeit im Raum Gersthofen nicht erinnern. Vor sechs Jahren sei etwas Ähnliches passiert, als jemand Frittierfett auf diese Weise entsorgt hatte.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Einbringen des Öls beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1810 zu melden.

