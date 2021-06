Gersthofen

Gersthofer Fassadenspezialist Seele erweitert seine Gebäude

Die Seele Holding erweitert ihren Standort an der Gutenbergstraße in Gersthofen in einzelnen Bereichen ihre Gebäude.

Plus Mehr Platz für Mitarbeiter: Die Seele-Holding will ihre Gebäude in Gersthofen erweitern. Dafür ist im Werk 2 einiges geplant - und nicht nur bei dieser Firma.

Von Gerald Lindner

Die Gersthofer Unternehmensgruppe Seele ist weltweit tätig und fertigt "High-Tech-Fassaden" unter Verwendung von Glas an. Nun soll am Standort in der Gutenbergstraße weiter gebaut und erweitert werden. Der Gersthofer Bauausschuss stimmte einmütig dem Vorhaben zu. Geplant sind einige Erweiterungen. In einzelnen Details waren allerdings Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich, ebenso wie beim Vorhaben einer anderen Firma.

