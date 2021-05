Gersthofen

06:00 Uhr

Gersthofer Friedhof wird als "Parklandschaft" gestaltet

Plus Neue Wege, die es Rollstuhl- oder Rollatorbenutzern leichter machen, soll der Gersthofer Friedhof heuer bekommen. Doch es ist noch anderes geplant.

Von Gerald Lindner

Kieswege, in welchen Rollstuhlfahrer oder Besucher mit Rollator einsinken, schadhafte Mauern: Am Gersthofer Friedhof ist einiges zu tun. Einen sechsstelligen Eurobetrag für Unterhaltsmaßnahmen planen die Gersthofer Stadtwerke in diesem Jahr ein. Dafür sollen die Hauptwege befestigt und barrierefrei ausgebaut werden. Doch das ist noch nicht alles, was die Mitglieder des Werkausschusses an Verbesserungen im Sinn haben.

