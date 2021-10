Gersthofer Kinderkulturtage: Wer ist die coolste Sau auf dem Bauernhof?

Plus Nach längerer Pause finden in Gersthofen wieder Kinderkulturtage statt. Warum dabei im Ballonmuseum sogar ein ganzer Bauernhof zum Singen gebracht wird.

Auweia, der Hahn legt keine Eier. Dabei meint der eitle Gockel Konstantin doch tatsächlich, dass er alles kann. Doch muss wirklich jeder alles können und ist man ein Loser, wenn man etwas nicht kann? Das Liedertheater "Der singende und klingende Bauernhof" mit Sandra Jankowski und Frank Klaffke vom Theater Sturmvogel aus Reutlingen zeigt auf zu Herzen gehende und unterhaltsame Art: "Jeder ist anders, und hey – ich bin okay." Wie dieses Stück bei großen und kleinen Zuhörern im Ballonmuseum ankam.