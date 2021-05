Gersthofen

Gersthofer Rentnerin trägt keine Maske und landet vor Gericht

Plus An einem Sommertag zieht eine Rentnerin in Gersthofen ihren Mund-Nasen-Schutz herunter. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht? Nun landet der Fall vor Gericht.

Eine Rentnerin aus Gersthofen steht im vergangenen Sommer an einer Bushaltestelle. Schon damals herrschte dort Maskenpflicht. Doch die Seniorin trägt ihre Maske unterm Kinn, Mund und Nase sind nicht bedeckt. Nach einer Polizeikontrolle sollte sie Bußgeld zahlen - doch sie weigerte sich. Nun landete der Fall vor Gericht.

