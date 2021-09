Hightech aus Gersthofen soll Klimaschutz beschleunigen

Plus Ein kleines Bauteil aus Gersthofen, die Keramikfaser-Spule, soll helfen, das Tempo beim Klimaschutz zu forcieren. Seine Entwicklung dauerte 15 Jahre.

Eine bedeutsame Rolle bei der Klimawende könnte schon bald ein Hightech-Unternehmen aus Gersthofen spielen. Gemeinsam mit dem ISC-Institut der Fraunhofer Gesellschaft hat BJS Ceramics nach 15-jähriger Entwicklungs- und vierjähriger Bauzeit die erste Keramikfaser-Spule entwickelt. Dies gelang laut BJS-Chef Prof. Hubert Jäger nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Unterstützung des bayerischen Wirtschaftsministeriums.