19-Jähriger achtet bei Hirblingen nicht auf die Vorfahrt

Ein junger Mann kommt von der A8 und will in die Ortsverbindungsstraße Richtung Hirblingen einbiegen. Dabei übersieht er einen 36-jährigen Autofahrer.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch nicht auf die Vorfahrt geachtet und einen Unfall verursacht. Dabei wurde der andere Fahrer leicht verletzt.

Der junge Mann wollte laut Polizei gegen 16.35 Uhr von der Ausfahrt der A8 aus Richtung Stuttgart kommend, nach links in die Ortsverbindungsstraße in Richtung Hirblingen einbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 36-jährigen, der ebenfalls in Richtung Hirblingen unterwegs war. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des 19-jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Der 36-jährige klagte nach dem Zusammenprall über Nacken- und Knieschmerzen. (thia)