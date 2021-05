Testzentrum Hirblingen an Christi Himmelfahrt offen

Das Corona-Testzentrum in Hirblingen hat auch an Christi Himmelfahrt geöffnet. Wichtig ist die Anmeldung.

Das Testzentrum Hirblingen des Landkreises Augsburg öffnet auch am Feiertag Christi Himmelfahrt, 13. Mai. Hintergrund ist, dass das Zusatzangebot der Corona-Testungen an den vergangenen Feiertagen so zahlreich genutzt wurde. Auf das Angebot weist jetzt das Landratsamt hin.

Testzentrum in Hirblingen ist am Feiertag geöffnet

Am Vatertag ist das Testzentrum nun ebenfalls zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet hat. Angeboten werden sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich und erfolgt über die Internetseite https://www.ecocare.center/lkr-augsburg/. Alle Testmöglichkeiten im Landkreis Augsburg finden Interessierte auch online auf der Internetseite des Landkreises. (AZ)

