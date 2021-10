Gersthofen-Hirblingen

Unfall beim Abbiegen bei Hirblingen

Bei Hirblingen hat ein 54-Jähriger am Montag einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit.

Als ein 54-Jähriger am Montag bei Hirblingen in Richtung A8 abbiegen will, kracht es. Dadurch entsteht ein hoher Schaden.

Ein 54-jähriger hat am Montag gegen 11.15 Uhr einen Unfall bei Hirblingen gebaut. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer von der Ortsverbindungsstraße zwischen Augsburg und Hirblingen nach links in die Auffahrschleife zur A8 in Richtung München einbiegen. Polizei: Rund 7000 Euro Schaden Dabei übersah er das Fahrzeug einer 40-Jährigen, die in Richtung Neusäß unterwegs war. Bei dem Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. (kinp)

