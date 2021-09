Gersthofen

Hirblinger wollen keine ICE-Trasse auf Gersthofer Flur

Plus Die Bahn will eine ICE-Schnelltrasse bauen, um die Strecke Augsburg-Ulm in einen Deutschlandtakt einbinden zu können. Eine Variante stößt den Hirblingern sauer auf.

Von Gerald Lindner

Mit dem Bahnprojekt Ulm-Augsburg sollen die Fahrzeiten des ICE zwischen beiden Städten verkürzt werden. So soll die wichtige Ost-West-Tangentiale in einen künftigen deutschlandweiten Fahrplantakt eingegliedert werden. Dazu soll eine zweigleisige ICE-Schnelltrasse entstehen, auf welcher die Züge bis zu 300 Kilometer pro Stunde erreichen können. Derzeit werden mehrere größere Varianten geprüft. Eine davon würde über Gersthofer Flur an Hirblingen vorbei parallel zur Autobahn über Adelsried nahe Zusmarshausen nach Burgau führen. Die Hirblinger Bürgerinnen und Bürger haben große Vorbehalte gegen diese Variante. Und sie haben Gründe dafür.

