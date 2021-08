Jugendorchester Gersthofen will wieder durchstarten

Plus Sie musste verschoben werden, konnte aber jetzt doch noch stattfinden: Was bei der Mitgliederversammlung des Jugendorchesters Gersthofen zur Sprache kam.

Die Corona-Pandemie durchkreuzte die musikalischen Traditionen: Aufgrund von Corona von März auf Juli verschoben werden musste die Mitgliederversammlung des Jugendorchesters Gersthofen Schwäbische Bläserbuben (JUGGE). Das größte Jugendorchester im Bezirk blickte dabei auf ein seltsames Jahr zurück.