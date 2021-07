Kradfahrer holt sich bei Auffahrunfall in Gersthofen eine blutige Nase

Ein 47-Jähriger bemerkt zu spät, dass die Autofahrerin vor ihm bremst. Er kracht in das Heck des Fahrzeugs und stürzt.

Der 47-Jährige war laut Polizei gegen 18.50 Uhr von Heretsried in Richtung Peterhof unterwegs. An der Abzweigung nach Lützelburg verringerte eine 23-jährige Autofahrerin ihre Geschwindigkeit, da sie nach links in die Ortsverbindungsstraße einbiegen wollte. Dies bemerkte der Kradfahrer zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall stürzte er und zog sich eine blutende Wunde an der Nase zu. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (thia)