Kunstpreis: Gersthofen sucht sein Kunstwerk digital

Notgedrungen geht der 37. Kunstpreis der Stadt neue Wege. Der Vorteil: Er spricht damit so viele Kunstschaffende an wie nie zuvor.

Bereits zum 37. Mal wird der Gersthofer Kunstpreis verliehen - doch heuer ist vieles anders. Corona-bedingt sind weder Ausstellungen noch Aufführungen zuverlässig planbar, darum geht man in Gersthofen nun neue Wege: Ab sofort ist unter www.kunstpreis-gersthofen.de die Onlinebewerbung möglich, und das in einer Bandbreite, wie sie es bisher noch nie gab.

Kulturamtsleiter Uwe Wagner freut sich über die Möglichkeit eines digitalen Angebots, das eine noch breitere Zielgruppe ansprechen soll und sagt: " Corona hat uns in vielen Bereichen zum Umdenken bewegt, oftmals zwangsläufig. Doch auch ohne zwingende Notwendigkeit haben sich Chancen für neue Ansätze und Wege eröffnet, so zum Beispiel auch für unseren Kunstpreis."

Beim digitalen Auftakt ist die Bewerbung für alle Kunstformen möglich, also Musik, audiovisuelle Arbeiten, Video, Fotografie, Bildende Kunst, Literatur etc. Eine Jury bewertet Originalität und kreativen Umgang in der jeweiligen Kunstform und prämiert die Sieger von Platz eins bis drei. Ausgelobt ist ein Preisgeld von bis zu 2000 Euro.

Thema des Wettbewerbs ist "Nachhaltigkeit". Die Arbeiten müssen sich mit diesem Thema befassen. Das trägt auch den Zielen der Stadt Gersthofen Rechnung, die sich seit diesem Jahr mit einem eigenen Konzept mit dem Thema Nachhaltigkeit- und Klimaschutzmanagement befasst (wir berichteten).

Die Bewerbung ist ausschließlich online über das Bewerberformular möglich. Eingereicht werden können Werke aus allen Kunstformen. Bevorzugt werden zudem Werke, die sich - eventuell auch notgedrungen aufgrund der Pandemie – auf ihrem Weg zum Publikum die Digitalisierung zu Nutze gemacht haben. Drei Bedingungen sind dabei zu erfüllen:

Die Künstlerin/der Künstler muss ihren/seinen Lebensmittelpunkt in Gersthofen, im Landkreis Augsburg oder in einem der angrenzenden Landkreise haben. Das eingereichte Werk muss sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Das Werk muss digital eingereicht werden. Bewerbungsfrist ist der 9. Januar 2022.