Neue Stolpersteine bringen in Gersthofen Naziopfer ins Gedächtnis

Vier neue Stolpersteine wurden in Gersthofen verlegt - hier die Erinnerung an Anna Stögbauer in der Donauwörther Straße.

Plus Zum zweiten Mal wurden in Gersthofen Stolpersteine verlegt, die an Opfer des Naziregimes erinnern. Erneut engagierten sich Schülerinnen und Schüler dabei.

Von Gerald Lindner

Sie zeigen schreckliche Schicksale auf, die gleichsam "vor der Haustüre" passiert sind: Vier weitere Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus wurden im Gersthofer Stadtgebiet verlegt. Auf ihnen stehen die Namen von vier Menschen, die aufgrund des brutalen Systems der Nazischergen den Tod fanden. Der Pate eines der Steine hat eine besondere Beziehung zum Thema. Wieder trugen Schülerinnen und Schüler des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums und des Gymnasiums bei St. Stephan in Augsburg die Biografien der Opfer vor.

