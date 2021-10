Gersthofen

18:20 Uhr

Neues Gedenken an Anna und Josef Pröll sowie Zwangsarbeiter in Gersthofen

Plus Stolpersteine zur Erinnerung an Naziopfer wurden in Gersthofen schon verlegt. Jetzt erinnern zwei an die Widerstandskämpfer Anna und Josef Pröll. Und das ist nicht alles.

Von Gerald Lindner

Die neue Mittelschule in Gersthofen trägt den Namen der Wiederstandkämpferin Anna Pröll, die in der Stadt lebte. Nun sind ihr und ihrem Ehemann Josef zwei neue Stolpersteine gewidmet, die am Montag auf dem Schulgelände von Künstler Gunter Demnig verlegt wurden. Doch das ist nicht alles. Denn an anderer Stelle in Gersthofen feiert das Gedenken eine bayernweite Premiere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen