Senior übersieht in Gersthofen Autofahrerin im Kreisverkehr

Beim Einfahren in einen Kreisel in Gersthofen achtet ein 83-Jähriger nicht auf die Vorfahrt und kollidiert mit einer 50-jährigen Frau.

Nicht aufgepasst hat ein 83-jähriger Autofahrer am Dienstag in Gersthofen. Der Senior wollte in den Kreisverkehr an der Andreas-Schmid-Straße/Daimlerstraße einfahren.

Passiert ist der Unfall laut Polizei um kurz nach 20 Uhr. Der 83-Jährige übersah das Auto einer 50-jährigen Frau und nahm ihr die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (thia)