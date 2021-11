Trickdieb stiehlt in Gersthofen einem Senior den Geldbeutel

Ein Autofahrer hält neben einem 79-jährigen Mann an und gibt vor, ihn zu kennen. Gutgläubig setzt sich der Senior zu ihm ins Auto.

Ein Trickdieb hat am Mittwoch in Gersthofen einen 79-Jährigen übers Ohr gehauen. Dem Senior wurde von dem Täter ein angebliches Schnäppchen angeboten.

Der 79-Jährige war laut Polizei gegen 14 Uhr auf dem Gehweg an der Schulstraße unterwegs entlang. Unweit der Polizeiinspektion hielt neben ihm ein Autofahrer an und gab vor, ihn zu kennen. Der 79-jährige wurde neugierig und setzte sich bei dem Unbekannten ins Fahrzeug. Dort bot ihm der Unbekannte sofort Lederjacken zum Verkauf an. Als der 79-jährige aber kein Interesse zeigte, hatte es der Mann plötzlich sehr eilig. Zu Hause angekommen, stellte der 79-jährige fest, dass sein Geldbeutel verschwunden war. Er ist sich sicher, der Mann im Auto habe ihn beklaut. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 60 Euro. (thia)