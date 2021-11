Unbekannter beschädigt Motorrad in Gersthofen

Ein Krad steht abgedeckt unter einer Plane an der Brucknerstraße. Dies hält den Täter nicht davon ab, Spiegel und Sitz zu beschädigen.

Ein Motorrad hat ein Unbekannter am Wochenende in Gersthofen beschädigt. Das Krad war an der Brucknerstraße abgestellt und stand unter einer Plane.

Passiert ist die Tat laut Polizei zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Irgendwann in diesem Zeitraum beschädigte der Täter den rechten Spiegel und den Sitz. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (thia)