Unsicherer Autofahrer verursacht gleich drei Unfälle in Gersthofen

Drei Autos beschädigte ein Ein 79-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Gersthofen. Laut Polizei versuchte der Senior gegen 10 Uhr verzweifelt, seinen Pkw an der Händelstraße zu parken. Bei drei Versuchen habe er drei verschiedene Fahrzeuge touchiert, so die Polizei. Dadurch verursachte der 79-Jährige einen Schaden von ca. 4000 Euro. Im Rahmen der Abarbeitung der Verkehrsunfälle werde auch die Fahreignung überprüft werden, teilt die Polizei mit. (kinp)