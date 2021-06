Gersthofen

Von Bruno Jonas bis zu Willy Astor - die Gersthofer Stadthalle startet wieder

Bruno Jonas kommt nach der Pandemie-Pause zurück in die Stadthalle Gersthofen.

Plus Monatelang musste die Gersthofer Stadthalle ihre Pforten schließen. Nun geht es Schlag auf Schlag. Bis zum Ende des Jahres gibt's viele Stars zu sehen.

Von Gerald Lindner

Auftakt mit Humor: Ein gutes Jahr an Schließungen, Veranstaltungsverlegungen und -absagen liegt hinter dem Gersthofer Stadthallen-Team. Infolge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen kann es nun aber doch losgehen. Den Auftakt macht der Gersthofer Kinosommer am Donnerstag, 24. Juli, ab 19.30 Uhr auf der Brachfläche mitten im Gersthofer Stadtzentrum. Nach dieser Premiere hebt sich gleich zwei Tage später wieder der Vorhang in der Stadthalle für einen alten Bekannten. Und dort - und nicht nur dort - wird bis zum Jahresende einiges geboten.

