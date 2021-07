Wäschetrockner löst Brand in Gersthofer Wohnhaus aus

Mit 20 Einsatzkräften musste die Feuerwehr Gersthofen am Samstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus unter Kontrolle bringen.

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken. Das Eingreifen der Truppe war in der Königsberger Straße nötig.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Wäschetrockner offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer konnte durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen, die mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort war, umgehend gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Brand in Gersthofen: Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt

Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, im gemeinschaftlichen Wäschekeller entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. (kar)