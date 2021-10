Gersthofen

06:00 Uhr

Warum sich Gersthofer Mittelschüler für die Erinnerung an Nazi-Opfer engagieren

Im Sommer wurde zuletzt dieser Stolperstein an der Donauwörther Straße in Gersthofen verlegt.

Plus Die Stolpersteine von Gunter Demnig erinnern an Opfer der Nazis. Nun werden weitere in Gersthofen verlegt. Aktiv mit dabei ist die Mittelschule. Und das hat Gründe.

Von Gerald Lindner

Erinnerung an die Opfer der Naziherrschaft, die teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft gelebt haben. Dies sollen die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig ermöglichen. Bereits zum dritten Mal werden am Montag, 25. Oktober, in Gersthofen solche Stolpersteine verlegt. Und wieder ist die Anna-Pröll-Mittelschule, wie bei den vorigen mit dabei. Und das hat seinen Grund, wie Schulleiterin Sigrid Puschner im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert. Und nicht nur dort sollen neue Gedenkorte geschaffen werden.

