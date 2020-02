vor 20 Min.

Gersthofer Afrika-Hilfe ist ein „Leuchtturm“ in Bayern

Beim jüngsten Besuch der Initiative "Pro Kapsogo" in der Kenianischen Provinz Baringo gab´s nicht nur Gespräche mit Politikern. Heinz Rehberger (ganz vorne) und Schwenk von Pro Kapsogo übergaben 450 kleine Fässer (Kosten jeweils 50 Euro) an dortige Frauen. Sie dienen zum Wassertransport vom Fluss zu den Häusern.

Die Gersthofer Afrika-Hilfe soll Vorbildfunktion haben und wird jetzt mit 100.000 Euro gefördert. Auch einige Wirtschaftsunternehmen sind Teil des Projekts.

Die Landtagsparteien Freie Wähler und CSU unterstützen auf Initiative vom Meitinger Abgeordneten Fabian Mehring die Partnerschaft zwischen Gersthofen und Baringo County mit 100.000 Euro. Die Stadt wird laut Fabian Mehring gleichzeitig zu einem „bayernweiten Leuchtturm“ der Entwicklungszusammenarbeit.

„Dabei geht es nicht nur um das Geld an sich, sondern insbesondere um die damit verbundene Anerkennung des Gersthofener Modells als Blaupause für weitere Kommunen im Freistaat. Wenn wir Krisen wie die Zuwanderungswelle im Jahr 2015 zukünftig verhindern wollen, müssen wir die Lebensverhältnisse in Afrika so gestalten, dass niemand sich freiwillig in ein Gummiboot setzt und sein Leben riskiert um zu uns zu kommen.“ Das funktioniere nur durch gezieltes Engagement in den Herkunftsländern, von dem auch Bayerns Wirtschaft profitiert. „Partnerschaften in Afrika müssen deshalb im 21. Jahrhundert ebenso selbstverständlich werden wie dies heutzutage die Städtepartnerschaften mit Frankreich sind“, findet Mehring.

Gersthofen ist die einzige Kommune im Freistaat

Die Stadt Gersthofen ist laut Pressemitteilung von Mehring derzeit als einzige Kommune im Freistaat, die eine vom Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit geförderte Klimapartnerschaft auf dem afrikanischen Kontinent unterhält. Initiiert von der Initiative ProKapsogo kooperiert Gersthofens Rathauschef Michael Wörle dabei mit der Region Baringo County in Kenia.

Zwischenzeitlich sind auch die Kreishandwerkerschaft und einige Wirtschaftsunternehmen aus der Region Teil des Projekts. Im Zentrum der partnerschaftlichen Bemühungen steht die Hilfe zur Selbsthilfe. Kommunen und Unternehmen in Kenia sollen von der Expertise des bayerischen Handwerks profitieren. Erst im Januar war ein Ausbilder der schwäbischen Industrie- und Handelskammer gemeinsam mit Ingenieuren von Steinbacher Consulting aus Neusäß vor Ort, um bei der Instandsetzung der Infrastruktur in der kenianischen Provinz zu helfen.

Die berufliche Bildung in Afrika beflügeln

Flankiert werden die Bemühungen durch einen regen interkulturellen Austausch, der zuletzt im Besuch des Gersthofener Jugendorchesters in Afrika gipfelte. Auch Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der Freuen Wähler, pflegt eine persönliche Freundschaft mit seinem Parlamentskollegen Hon Joshua Kandie aus Nairobi, der ihn erst vor wenigen Wochen in dessen Meitinger Heimat besucht hat. Umso engagierter hat Mehring im Parlament und bei der bayerischen Staatsregierung für das Entwicklungsprojekt geworben. Im Dezember holte er eigens Bayerns Kultusminister Michael Piazolo nach Gersthofen, um ihm gemeinsam mit Bürgermeister Wörle vom Konzept „Teach the Teacher“ zu berichten, mit dem die berufliche Bildung in Afrika beflügelt werden soll. (LN, mcz)

