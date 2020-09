vor 6 Min.

Gersthofer Streetworkerin zieht es nach Norden

Plus 18 Jahre gehörte Heike Schäfer zum Team in der Jugendarbeit der Stadt Gersthofen. Nun verlässt sie die Stadt aus persönlichen Gründen. Viele junge Menschen begleitete sie auf ihrem Weg.

Von Gerald Lindner

Heike Schäfer verlässt die Jugendarbeit der Stadt Gersthofen: Die langjährige Mitarbeiterin begann im Jahr 2002 sowohl als Jugendsozialarbeiterin an der städtischen Mittelschule (heute Anna-Pröll-Mittelschule) als auch als pädagogische Mitarbeiterin im Jugendzentrum, bevor sie 2009 die Arbeit an der Schule zugunsten der neuinstallierten Aufsuchenden Jugendarbeit (Streetwork) in Gersthofen aufgab.

18 Jahre lang junge Gersthofer beim Erwachsenwerden begleitet

"Während der letzten 18 Jahre habe ich zahlreiche Jahrgänge Gersthofer Jugendlicher auf ihrem Weg zum Erwachsensein begleitet", erzählt sie. Sie war viel unterwegs zu den Treffpunkten der Jugendlichen um mit ihnen dort ins Gespräch zu kommen und auch das Vertrauen zu gewinnen. "Ich erinnere mich an einzelne Begegnungen mit Klienten, die mir vertraut haben und denen ich helfen konnte", so Heike Schäfer. Allerdings habe es auch einige weniger angenehme Situationen gegeben. "Manchen konnten wir dann doch nicht helfen." Einzelne lebten heute schon nicht mehr.

Doch es gab auch eher skurrile Ereignisse. "Einer der wenigen Jugendlichen, welchen ich auch meine private Telefonnummer gegeben hatte, rief mich im Urlaub an und sagte er habe ein großes Problem, ich müsse ihm unbedingt helfen." Als sie ihn dann zurückrief stellte es sich heraus, dass sie ihm bei der Bedienung der Waschmaschine helfen sollte.

Umfangreiches Netzwerk über Gersthofen hinaus

Gerne und durchaus mit etwas Stolz blickt sie auf das umfangreiche Netzwerk, das sie in ihrer Gersthofer Zeit aufgebaut hat. "Ich habe gute Kontakte mit Sozialarbeitern, mit der Jugendarbeit im Landkreis und darüber hinaus. Zudem habe sie auch immer ein tolles Team im Jugendzentrum gehabt.

"In unzähligen Gesprächen an der Schule, im Juze und auf den Straßen und Plätzen Gersthofens stand Heike Schäfer allen, die es wollten, mit einem offenen Ohr und Rat und Tat zu Seite", gibt Stadtjugendpfleger Markus Wolf das Lob zurück. Sie habe die über zwanzigjährige Geschichte des Gersthofer Jugendzentrums und der städtischen Jugendarbeit entscheidend mitgeprägt.

Heike Schäfer krempelt nach eigenen Angaben nun noch einmal komplett um: "Ich ziehe zu meinem Lebensgefährten nach Brandenburg. Die letzten zehn Jahre sind wir beiden immer gependelt." Am neuen Lebensmittelpunkt freuen sich auch Heike Schäfers Stieftochter und ein Enkelkind auf ihren Umzug.

Die Vollzeitstelle ist bereits durch die Stadt ausgeschrieben und soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. "Die Stellenbeschreibung wurde dafür im Vergleich zu bisher ein wenig mehr in Richtung Streetwork gerichtet", erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder auf Anfrage der Redaktion.

Die Jugendlichen an ihren Treffpunkten besuchen

Zu den Aufgaben gehören die Aufsuchende Jugendarbeit, beispielsweise an den Treffpunkten der Jugendlichen, und die Beratung dieser Altersgruppe. Weiter ist die pädagogische Arbeit im Jugendzentrum sowie die Mitarbeit im Ferienprogramm bei dieser Stelle inbegriffen.

Voraussetzung ist unter anderem ein Abschluss als Diplom-Sozialpädagoge (FH) oder Diplom-Sozialarbeiter (BA) oder ein vergleichbarer Abschluss. Erwartet werden ebenso grundlegende Kenntnisse von Gesprächs-, Moderations- und Präsentationstechniken sowie Einfühlungsvermögen, Genderkompetenz, Informations- und Kommunikationsstärke, interkulturelle Kompetenz, Konfliktfähigkeit, Motivationsfähigkeit und Teamfähigkeit.

Die Bewerbungsfrist für die Streetwork-Stelle endet am Montag, 19. Oktober.

