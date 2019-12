03.12.2019

Gersthofer bei Festakt

Empfang des Kultusministeriums anlässlich zehn Jahren Mittelschule

Die Mittelschule wird zehn Jahre alt. Dies wurde im Rahmen einer Festveranstaltung in der Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz in München gebührend gefeiert. Neben Gästen aus Politik und Wirtschaft waren auch Vertreter der Mittelschulfamilie aus Gersthofen eingeladen.

Als Dank für das große Engagement der Anna-Pröll-Mittelschule war eine Delegation der Mittelschule Gersthofen zur Festveranstaltung „Zehn Jahre Mittelschule“ in München eingeladen. Jeweils fünf Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer, Rektorin und Schulrätin nahmen die Einladung an. Dass pro Regierungsbezirk nur zwei Schulen geladen waren, erfüllte Schüler und Lehrer mit besonderem Stolz.

Neben dem Grußwort des Kultusministers Michael Piazolo gab es viele interessante Beiträge anderer Mittelschulen. Zum Schluss gab es beim Stehempfang noch Leckeres zu essen und zu trinken verbunden mit interessanten Gesprächen. (AL)

