vor 31 Min.

Geschäftshaus statt Gasthof

Neusässer Zentrum verändert sich weiter

Die Stadtmitte in Neusäß steht vor weiteren Veränderungen: Nachdem das ehemalige Sailer-Areal inzwischen komplett neu bebaut ist und die Wohnungen kurz vor der Übergabe sind, steht am morgigen Dienstag im zuständigen Ausschuss ein Bauantrag auf der Tagesordnung, der das Areal rund um den ehemaligen Gasthof Schuster in der Hauptstraße betrifft.

Wie Bürgermeister Richard Greiner bei seiner Nominierung verkündete, soll ein „Stadthaus mit Gastronomie“ und ein „Stadtplatz, der zum Verweilen einlädt“ auf das Grundstück des Gasthauses kommen. Die Pläne dafür liegen der Stadt inzwischen vor. Der Bauantrag für das Geschäftshaus mit einer Tiefgarage mit 37 Stellplätzen wird von den Stadträten im Bauausschuss in der öffentlichen Sitzung behandelt, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt. (kar)

