Geschenke für die schweren Jungs im Gablinger Gefängnis

Während die meisten Weihnachten im Kreise ihrer Liebsten feiern, verbringen die Gefangenen in Gablingen das Fest hinter Gittern. Wie das Fest im Knast abläuft.

Von Philipp Kinne

Es gibt Gefangene, die haben niemanden mehr. Auch an Weihnachten bekommen sie keinen Besuch und keine finanzielle Unterstützung. Diesem Menschen will der Lions Club eine Freude machen. Mit einem Auto voller Geschenke haben die Mitglieder des Clubs nun die JVA in Gablingen besucht.

In der Luft liegt vor dem reich gefüllten Gabentisch im Gefängnis nicht etwa der weihnachtliche Duft nach Orangen. Die finden sich zwar auch in den Geschenktüten, viel begehrter ist aber etwas anderes. Es riecht nach Tabak, über den sich die Häftlinge im Gefängnis wohl am allermeisten freuen, erzählt Gefängnischefin Zoraida Maldonado de Landauer. Denn der ist hinter Gittern eine begehrte Währung. Deshalb hat der Lions Club gleich zwei Päckchen davon in die Weihnachtstüten gepackt. Außerdem gibt es ebenso begehrten Kaffee, einen Apfel, eine Orange und einen kleinen Schoko-Nikolaus. Gesponsert werden die Geschenke von einem Supermarkt in Friedberg.

110 Geschenktüten für die, die niemanden haben

Nicht jeder der rund 600 Häftlinge im Gablinger Gefängnis wird vom Lions Club beschenkt. Bestimmt sind die 110 Tüten für diejenigen unter ihnen, die mittellos sind. Das bedeutet, sie haben weder Angehörige, die sie besuchen, noch finanzielle Unterstützung. Bereits seit vier Jahren beschenkt der Lions Club die Insassen. Die Idee dazu hatte der ehemalige Präsident Hans-Peter Bernhard. Für ihn sei es eine Herzensangelegenheit, diejenigen zu unterstützen, die sonst niemanden haben. „Ganz wichtig ist, dass überall dasselbe drin ist“, sagt Lions-Präsident Roland Blücher. Keiner soll bevorzugt werden. In den vergangenen Tagen haben er und sein Team alle 110 Geschenktüten gemeinsam befüllt.

Wichtig sei, dass die Geschenke von außerhalb kommen, meint Gefängnischefin Zoraida Maldonado de Landauer. „Wenn wir den Häftlingen etwas schenken, glauben die Häftlinge, wir müssten das machen“, sagt sie. Die Geschenke vom Lions Club werden allerdings nicht direkt übergeben, sondern vom Gefängnispersonal verteilt. Eine eigene Weihnachtsfeier gibt es im Gefängnis aus Sicherheitsgründen nicht. Dennoch: Völlig wird auch hinter Gittern nicht auf weihnachtliche Stimmung verzichtet. Im Mehrzweckraum steht ein geschmückter Christbaum und an den Festtagen gibt es mehrere Weihnachtsgottesdienste für die Häftlinge.

Rund 600 Gefangene sitzen in der JVA in Gablingen

Derzeit sitzen in der JVA in Gablingen etwa 600 Gefangene. Rund die Hälfte von ihnen sind Strafgefangene. Die andere Hälfte sitzt in Untersuchungshaft. Da die U-Häftlinge in der Regel hinter Gittern nicht arbeiten, sind sie oft bedürftiger als die Strafgefangenen. Wer im Gefängnis Geld verdient oder von außerhalb finanzielle Unterstützung bekommt, darf sich an Weihnachten, Ostern und einem weiteren Tag im Gefängnismarkt etwas mehr kaufen als normalerweise.

Einen Unterschied, ob die Gefangenen Christen sind oder nicht, macht der Lions Club bei seinen Geschenken nicht. Schließlich freue sich darüber jeder Häftling. Etwa 60 Prozent der Insassen haben eine ausländische Staatsbürgerschaft. Insgesamt finden sich in der JVA Vertreter von 110 Nationen, erzählt Sozialpädagogin Christine Schrupp. Sie hilft den Häftlingen nach der Entlassung zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder vermittelt Ausbildungsstellen hinter Gittern. Derzeit gibt es in der JVA unter anderem die Möglichkeit, Ausbildungen als Friseur, Maler oder Installateur zu machen. „Für die Zeit nach ihrer Entlassung ist eine Ausbildung besonders wichtig“, sagt die Gefängnischefin. Und noch etwas liegt ihr am Herzen: Auch im Gefängnis selbst fehlt es an Personal. Derzeit werden besonders Gesundheits- und Krankenpfleger gesucht.

