vor 31 Min.

Geschenke gesucht

Aktive Bürger aus Emersacker suchen Unterstützer für Hilfsaktion

Seit 2003 freuen sich Zehntausende Kinder in Not auf ihr persönliches Weihnachtspäckchen aus Deutschland. Die Aktion Geschenk mit Herz der bayerischen Hilfsorganisation Humedica in Zusammenarbeit mit dem Verein Sternstunden und Bayern 2 macht es möglich. Heuer mit dabei: die Aktiven Bürger aus Emersacker.

Sie beteiligen sich darum an der bayernweiten Aktion und sammeln Weihnachtspäckchen für Kinder in Not. Die Hilfsorganisation bringt diese Päckchen zu Kindern aus acht Ländern in Südost- und Osteuropa. Auch in diesem Jahr sollen wieder Zehntausende Päckchen in ganz Bayern gepackt werden.

„Die Aktion Geschenk mit Herz ist eine wunderbare Gelegenheit, Weihnachtsfreude zu teilen“, sagt Ralph Behr vom Vorstand der Aktiven Bürger. „Gerade in der Vorweihnachtszeit engagieren wir uns gerne für Kinder, denen es nicht so gut geht.“ (AL)

zu der Aktion gibt es im Internet unter www.geschenk-mit-herz.de oder auf www.facebook.com/GeschenkMitHerz.

Themen folgen