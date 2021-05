Boxen für Backwaren in Gessertshausen gestohlen

Dem Besitzer des Edeka-Marktes ist aufgefallen, dass schon mehrfach Boxen für Backwaren aus dem Außenbereich verschwunden sind. Ein Video bringt Aufschluss.

In Gessertshausen gibt es einen ungewöhnlichen Diebstahl: Am Sonntag bemerkte der Besitzer des Edeka-Marktes in Gessertshausen um 16.25 Uhr, dass vor dem Backshop wiederholt etwa 60 abgestellte Backwarenboxen entwendet wurden.

Mithilfe einer installierten Videoüberwachung konnte das Fahrzeug des Täters ermittelt werden. Nach einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss durchsuchte die Polizei den Bäckereibetrieb des Fahrzeughalters. Insgesamt konnten dem Backshop in Gessertshausen 210 entwendete Boxen zugeordnet werden.

Noch weitere Boxen von anderen Bäckereien

Neben diesen Behältnissen kamen noch unzählige weitere Boxen von verschiedenen Bäckereien zum Vorschein, so die Polizei. Ob diese ebenfalls aus Diebstählen stammen oder regulär erworben wurden, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der Diebstahlschaden für den Gessertshauser Backshop beläuft sich auf circa 1050 Euro. (kar)