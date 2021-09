Drei Autos werden in Gessertshausen durch Vergesslichkeit beschädigt

Eine 31-Jährige parkt ihren VW am Grasweg und steigt aus. Plötzlich macht sich der Wagen selbstständig und löst einen Domino-Effekt aus.

Etwas Wichtiges hat eine Autofahrerin am Montag beim Parken ihres Fahrzeugs in Gessertshausen vergessen. Drei Autos wurden dadurch beschädigt.

Laut Polizei stellte eine 31-jährige VW-Fahrerin um 16.05 Uhr auf einem Parkplatz am Grasweg in Gessertshausen ihr Fahrzeug ab. Offenbar legte sie beim Verlassen des Touran weder einen Gang ein, noch zog sie die Handbremse an. Der VW geriet dadurch ins Rollen und prallte rückwärts mit dem Heck gegen einen dahinter geparkten Ford. Dieser wurde noch gegen einen weiteren abgestellten Renault geschoben. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. (thia)