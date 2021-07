Gessertshausen

12:00 Uhr

Erweiterung der Tierklinik Gessertshausen kann noch nicht starten

Plus Der Bebauungsplan für die Erweiterung der Tierklinik in Gessertshausen ist einen Schritt weiter. Dennoch wird es bis zum Baubeginn noch dauern.

Von Jana Tallevi

Größere Räume - zum Untersuchen und Operieren, aber auch für das Personal - sind seit Jahren der Wunsch der Tierärztlichen Klinik Gessertshausen. Denn der ursprüngliche Bau reicht schon lange nicht mehr aus. Seit etwa einem Jahr sind die nötigen zusätzlichen Kapazitäten in Containern auf dem Klinikgelände untergebracht. Doch das soll nicht so bleiben, eine richtige Erweiterung soll kommen. Der dazu nötige Bebauungsplan der Gemeinde Gessertshausen ist auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen Schritt weitergekommen. Am Ziel ist er jedoch nicht.

