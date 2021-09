Lkw-Fahrer beschädigt Carport in Margertshausen: Polizei sucht Zeugen

Mit dem Lastwagen bleibt ein Fahrer am Dach und der Regenrinne des Unterstands hängen und fährt davon. Bekannt ist lediglich die Farbe des Fahrzeugs.

Einen Carport hat ein Unbekannter in Margertshausen beschädigt. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw-Fahrer handele.

Passiert ist der Unfall laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 6. September. Vermutlich ein roter Lastwagen hatte den Carport an einem Anwesen im Schlehenweg im Gessertshauser Ortsteil Margertshausen gestreift. Es wurden das Dach und die Regenrinne des Carports in einer Höhe von 250 Euro beschädigt. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)