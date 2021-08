Gessertshausen

05:54 Uhr

Michael Weh will nächstes Jahr Bürgermeister werden

Kurz nach seiner Nominierung hat sich der gemeinsame Bürgermeisterkandidat von SPD, Grüne, ÖDP und FW, Michael Weh (vorne, in der Mitte), in Gessertshausen vorgestellt. Auf dem Bild (hinten von links): Werner Pux, Grüne, Vincent Pux, Grüne, Theodor Saßen, Grüne, Karl Bauer, SPD, Herbert Schalk, SPD, Regina Mayr, FW, (vorne links) und Brigitte Seemüller (ÖDP), (vorne rechts).

Plus Der Wahltermin steht noch gar nicht fest, da gibt es schon einen Bewerber: Michael Weh tritt in Gessertshausen an. Er ist der Kandidat für SPD, Grüne, ÖDP und FW.

Von Jana Tallevi

Mehr als ein Jahr vor dem möglichen Termin zur Wahl des neuen Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin gibt es in Gessertshausen bereits einen Kandidaten: Michael Weh (35, SPD) wird für die Fraktionsgemeinschaft SPD, Grüne, ÖDP und Freie Wähler antreten. Der Studienrat am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß und Major der Reserve sagt über sich selbst, dass er ein breites Spektrum an Erfahrung aus verschiedensten Bereichen der Politik und Arbeitswelt mitbringe. Noch hat er keinen Gegenkandidaten.

