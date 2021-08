Gessertshausen

07:00 Uhr

Naturschützer sorgen sich um gefährdete Falter im Schmuttertal

Plus Von den Arbeiten an den Entwässerungsgräben soll eine Gefahr für den Bestand des Ameisen-Bläulings ausgehen. So argumentiert das Landratsamt.

Von Matthias Schalla

Ein kleiner Schmetterling bereitet den Naturschützern zurzeit große Sorgen. Denn das Überleben des Hellen und auch des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings ist nach Ansicht von Günter Bretzel momentan akut gefährdet. Grund seien die massiven Eingriffe in das Natura-2000-Gebiet im Schmuttertal bei Gessertshausen. Durch die Arbeiten sei quasi die Brutstätte der Schmetterlinge, der Große Wiesenknopf, in dem die Weibchen ihre Eier abgelegt hätten, zerstört worden. Das Landratsamt allerdings bestreitet dies.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen