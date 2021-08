39-Jähriger bekommt während der Fahrt Schlag gegen den Spiegel

Auf dem Weg von Wollishausen in Richtung Margertshausen bleibt ein Autofahrer irgendwo mit seinem Außenspiegel hängen. Die Polizei hat eine Vermutung.

Während der Fahrt hat ein 39-Jähriger plötzlich einen lauten Schlag in seinem Auto gehört. Als er anhielt, bemerkte er, dass der rechte Außenspiegel demoliert ist.

Der Autofahrer war am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Margertshauser Straße in Wollishausen in Richtung Margertshausen unterwegs, als plötzlich der Spiegel zerbrach. Um zu schauen, ob er irgendwo einen Fremdschaden angerichtet hatte, drehte er um und fuhr zurück. Er konnte jedoch nichts feststellen. Vermutlich blieb er laut Polizei beim Vorbeifahren an einer zur Abholung bereitgestellten Mülltonne hängen. (thia)