18:00 Uhr

Gessertshausen sucht jetzt neue Mehrheiten im Rat

Dieses Archivbild zeigt Bürgermeister Mögele an seinem ersten Arbeitstag vor vier Jahren. Die absolute Mehrheit ist für die CSU, auch mit seiner nicht mehr gegeben. Mögeles Wahl steht erst in zwei Jahren an.

Plus Die CSU verliert einen Sitz in Gessertshausen. Die Grünen hingegen verdoppeln ihren Anteil am Gemeinderat. Und eine Partei muss Federn lassen.

Leichte Veränderungen in der Zusammensetzung des Gemeinderats hat die Kommunalwahl für Gessertshausen ergeben. Die CSU bleibt mit Abstand stärkste Fraktion, wird in den nächsten sechs Jahren ab Mai aber nur noch über sieben statt wie bislang über acht Sitze verfügen. Das bedeutet: Die absolute Mehrheit ist für die Partei, auch mit der Stimme von Bürgermeister Jürgen Mögele, nicht mehr gegeben. Auffallend am Wahlergebnis: Keine einzige Frau ist unter den sieben Vertretern im Rat – dabei lagen Carola Prantl und Heike Schmid auf den aussichtsreichen Plätzen vier und fünf der Liste.

Gewinner der Wahl sind die Grünen/ ÖDP. Sie verdoppeln ihr Ergebnis von bislang zwei Sitzen auf vier. „Das ist eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit“, so Werner Pux. Richtig sei gewesen, mit der ÖDP zusammenzugehen. Außerdem stellt die Fraktion den jüngsten Gemeinderat in Gessertshausen mit Werner Pux’ Sohn Vincent. Gessertshausen: Freie Wähler bleiben bei drei Sitzen Weiterhin mit drei Sitzen im Gemeinderat Gessertshausen vertreten sind die Freien Wähler. Vorsitzender Klaus Borndörfer: „Es freut mich, dass Thomas Mayr und Michael Breunig in ihrer Arbeit bestätigt wurden. Besonders freue ich mich, dass mit Regina Mayr eine junge Frau für uns im Gemeinderat vertreten sein wird und hier sicher die Belange der jüngeren Generation sehr gut vertreten wird.“ Schade sei jedoch, dass das Ziel der Gruppierung, einen weiteren Sitz zu erlangen, nicht erreicht wurde. Die Sitzverteilung im Gemeinderat Gessertshausen 1 / 4 Zurück Vorwärts CSU 7 Sitze (2014: 8): 1. Michael Oberlander 1685, 2. Herbert Schaller 1550, 3. Wolfgang Rößle 1300, 4. Christian Fendt 1266, 5. Florian Steiner 1191, 6. Wolfgang Buhl 1107, 7. Engelbert Kugelbrey 1097, Nachrücker: 8. Heike Schmid 948, 9. Carola Prantl 904.

Grüne 4 Sitze (2014: 2): 1. Brigitte Seemüller 1131, 2. Theodor Saßen 983, 3. Werner Pux 959, 4. Vincent Pux 19. Nachrücker: 5. Minza Waizmann 824, 6. Jessica Wieland 531.

SPD 2 Sitze (2014: 3): 1. Karl Bauer 604, 2. Herbert Schalk 601. Nachrücker: 3. Hubert Wiedemann 598, 4. Roman Winnerl 561.

FW 3 Sitze (2014: 3): 1. Thomas Mayr 1104, 2. Michael Breunig 1012, 3. Regina Mayr 653. Nachrücker: 4. Nathalie Geis 597, 5. Klaus Borndörfer 495. Federn gelassen hat die SPD, sie verliert einen Sitz und wird im neuen Gemeinderat mit nur noch zwei statt drei Sitzen vertreten sein. Hier haben die Wähler die Kandidatenliste komplett durcheinander gewürfelt und auf ihre bewährten Kräfte gesetzt: Karl Bauer war auf dem letzten Listenplatz angetreten und am Ende war er es, der für die SPD die meisten Stimmen holte. Auch Herbert Schalk wurde nach vorne und in den Rat gewählt. Bürgermeister Jürgen Mögele wird übrigens außer der Reihe gewählt. Seine Amtszeit dauert noch zwei Jahre. (jah) Lesen Sie dazu auch: Analyse: Sieben Lehren aus der Kommunalwahl im Landkreis Augsburg Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

