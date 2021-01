vor 50 Min.

Gessertshauser Gemeinderat befasst sich mit B300-Umfahrung

In Gessertshausen steht das Thema Umfahrung der B300 wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Von Jana Tallevi

Das Thema Umfahrung der B300 um Gessertshausen steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Montag, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Mensa des Bürgerhauses. Konkret geht es um die Beratung und Beschlussfassung zur Änderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 13. Juli 2015. Damals hatte sich der Gemeinderat gegen die bis dahin geplante Südumfahrung und für eine nördlichere Variante "ohne Rampen" entschieden.

Zuletzt war es um die B300-Umfahrung in Gessertshausen ruhig geworden

In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden um das Thema B300-Umfahrung in Gessertshausen. Im aktuell geltenden Bundesverkehrswegeplan ist das Projekt nicht mehr im vordringlichen Bedarf gelistet, entgegen etwa des weiter östlich gelegenen Umfahrungsstücks in der Nachbargemeinde Diedorf.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass zu der öffentlichen Sitzung wegen der aktuell geltenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen nur eine begrenzte Zahl von Zuhörern zugelassen ist. (jah)

