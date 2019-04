vor 33 Min.

Gesucht: das schönste Maiele-Selfie

Die ersten Burschen holen die Birken für ihre Angebetete aus dem Wald, um es in der Freinacht aufzustellen. Und wer bekommt das schönste Maiele?

Von Maximilian Czysz

Es ist so Brauch: In der Freinacht, der Nacht auf den 1. Mai, setzen Burschen ihrer Liebsten eine bunt geschmückte Birke, die sie mit einer Tafel versehen. Wir suchen die schönsten, größten, originellsten Maiele – schicken Sie uns ein Selfie, dass Sie mit der Birke zeigt. Einen Preis gibt es bei der Selfie-Aktion übrigens nicht. Die größte Belohnung ist in der Regel ein Kuss der Liebsten oder eine Brotzeit am Morgen.

Damit mit dem Zeichen der Zuneigung alles klappt, haben Volkskundler vom Lehrstuhl der Europäischen Ethnologie der Universität Augsburg einige Tipps zusammengestellt:

Der Baum Es sollte eine Birke mit grünen Blättern sein. Es wird empfohlen, den Baum zu zweit zu fällen, zum Beispiel mit dem besten Freund zusammen – immerhin könnte der später Trauzeuge werden, wenn alles gut läuft.

Es sollte eine Birke mit grünen Blättern sein. Es wird empfohlen, den Baum zu zweit zu fällen, zum Beispiel mit dem besten Freund zusammen – immerhin könnte der später Trauzeuge werden, wenn alles gut läuft. Die Bändchen Den Baum zu schmücken ist eine Kunst für sich. Farben und Formen der Bändchen hatten früher ihre Bedeutung. Zum Glück wissen die Mädchen heute meistens nicht, was was bedeutet. Bezirksheimatpfleger Peter Fassl gibt dennoch den Tipp, sich an die klassische Farbenlehre zu halten: Rot ist die Farbe der Liebe, Grün die Farbe der Hoffnung. Soweit so bekannt. Früher war es auch schick, sich etwas Blaues zu schenken. Denn mit Blau konnte erst im 19. Jahrhundert künstlich gefärbt werden. Blau war richtig teuer. Weiß bedeutet rein, gold und gelb edel. Violett steht für Spiritualität. Mit ein paar roten Bändern macht man aber bestimmt nichts falsch.

Den Baum zu schmücken ist eine Kunst für sich. Farben und Formen der Bändchen hatten früher ihre Bedeutung. Zum Glück wissen die Mädchen heute meistens nicht, was was bedeutet. Bezirksheimatpfleger Peter Fassl gibt dennoch den Tipp, sich an die klassische Farbenlehre zu halten: Rot ist die Farbe der Liebe, Grün die Farbe der Hoffnung. Soweit so bekannt. Früher war es auch schick, sich etwas Blaues zu schenken. Denn mit Blau konnte erst im 19. Jahrhundert künstlich gefärbt werden. Blau war richtig teuer. Weiß bedeutet rein, gold und gelb edel. Violett steht für Spiritualität. Mit ein paar roten Bändern macht man aber bestimmt nichts falsch. Der Spruch Er wird auf ein Schild geschrieben, oft ist es ein aus Holz gesägtes Herz. Erlaubt ist, was gefällt, Originalität zahlt sich aus. Nur Vorsicht: Das kann dann jeder lesen.

Er wird auf ein Schild geschrieben, oft ist es ein aus Holz gesägtes Herz. Erlaubt ist, was gefällt, Originalität zahlt sich aus. Nur Vorsicht: Das kann dann jeder lesen. Die Diebe Nicht nur die großen Maibäume werden gestohlen. Während die großen Bäume noch gegen einen Auslöse zurückgeholt werden können, sind die Maieles weg. Der Grund: Die Diebe haben ein Eigeninteresse. Statt sich einen eigenen Baum aus dem Wald zu holen, machen sie es wie der Kuckuck: Sie setzen auf die Vorarbeit anderer. Darum empfiehlt sich, bis zur Dämmerung den Baum zu bewachen. Wer sich als Langfinger versucht, der sollte seiner Angebeteten das möglichst nicht erzählen. Denn wer steht schon auf Second-Hand-Ware?

Nicht nur die großen Maibäume werden gestohlen. Während die großen Bäume noch gegen einen Auslöse zurückgeholt werden können, sind die Maieles weg. Der Grund: Die Diebe haben ein Eigeninteresse. Statt sich einen eigenen Baum aus dem Wald zu holen, machen sie es wie der Kuckuck: Sie setzen auf die Vorarbeit anderer. Darum empfiehlt sich, bis zur Dämmerung den Baum zu bewachen. Wer sich als Langfinger versucht, der sollte seiner Angebeteten das möglichst nicht erzählen. Denn wer steht schon auf Second-Hand-Ware? Der Abtransport Bis Ende Juni darf das Maiele laut den Volkskundlern stehen, dann muss es weg. Das ist wie beim Abwaschen – das gehört bei einem romantischen Dinner ja auch dazu. So machen Sie mit

Bis Ende Juni darf das Maiele laut den Volkskundlern stehen, dann muss es weg. Das ist wie beim Abwaschen – das gehört bei einem romantischen Dinner ja auch dazu. E-Mail Schicken Sie uns ihr Selfie am besten per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen.

Schicken Sie uns ihr Selfie am besten per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen. Facebook Einfach das Bild als PN an Augsburger Landbote posten. Kurze Info, wer das Foto aufgenommen hat, und bitte den Namen der Personen auf dem Bild nennen.

Einfach das Bild als PN an Augsburger Landbote posten. Kurze Info, wer das Foto aufgenommen hat, und bitte den Namen der Personen auf dem Bild nennen. Post Bilder können auch per Post an die Redaktion geschickt werden: Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. Die schönsten Bilder werden dann in der Tageszeitung oder im Internet veröffentlicht. (mcz)

Themen Folgen