vor 50 Min.

Gift in der Friedberger Ach: Altbürgermeister fordert Maßnahmen

Plus Franz Neher kritisiert verspätete Untersuchungen der Friedberger Ach, die mit Chemikalien belastet ist. Die Bundeswehr soll die Ursache beheben.

Von Laura Gastl

Thierhauptens Altbürgermeister Franz Neher ist verärgert: Die Friedberger Ach und ihr Oberlauf, der Verlorene Bach, sind mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) belastet. Jahrzehntelang sind die Giftstoffe über Löschschäume auf dem Militärflugplatz Penzing (Landkreis Landsberg) in das Gewässer gelangt. Mittlerweile ist das Areal stillgelegt, doch die Verseuchung mit den wohl gesundheitsschädlichen Chemikalien bleibt. Nun fordert Thierhauptens Altbürgermeister, dass die Bundeswehr als Verursacher endlich handelt.

Konkret bemängelt Franz Neher, dass man viel zu spät mit einer Untersuchung des Gewässers begonnen habe. Dabei sei die Kontamination den Behörden bereits seit Jahren bekannt gewesen. Die Landratsämter Augsburg, Aichach-Friedberg und Landsberg warnen mittlerweile zwar vor einem Verzehr der Fische aus dem Bach, doch das ist Neher nicht genug. "Es handelt sich um eine massive Belastung und einen Eingriff in die Natur“, so der Altbürgermeister. "Deshalb bin ich der Meinung, dass vonseiten des Staates und der Bundeswehr endlich Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Ursache zu beheben.“

In Manching reinigt die Bundeswehr nun das Grundwasser

Laut Franz Neher sei die Friedberger Ach nicht der einzige Ort in Bayern, an dem man mit einer solchen Altlasten-Problematik zu kämpfen habe. Er verweist auf den Militärflugplatz in Manching (Landkreis Pfaffenhofen). Auch dort setzte die Bundeswehr in der Vergangenheit das giftige PFC ein. Das hat dazu geführt, dass vor allem Boden und Grundwasser auf dem Gemeindegebiet verunreinigt wurden.

Infolgedessen hat Manching die Bundesrepublik als Rechtsträger der Bundeswehr verklagt, es gründeten sich verschiedene Bürgerinitiativen. Im Sommer vergangenen Jahres dann fiel der Startschuss für die PFC-Sanierung auf dem Flugplatz. Im Zuge der dort vorgenommenen "Pump & Treat“-Maßnahme wird Grundwasser abgesaugt, gereinigt und wieder zurückgepumpt. Dabei kommen spezielle Brunnen zum Einsatz. Franz Neher ist der Meinung: "Wenn man in Manching handeln kann, muss das hier bei uns auch gehen.“

Fischern in Thierhaupten ist der Appetit vergangen

Dem kann Claus Ludl, Obmann der Koppelfischer in Thierhaupten, nur zustimmen. Seine Vereinigung teilt sich das Fischereirecht an der Ach auf Höhe von Thierhaupten. Seit der Obmann von der PFC-Belastung im Bach weiß, ist ihm der Appetit auf den selbst gefangenen Fisch vergangen.

Fische aus der Friedberger Ach sollen wegen der PFC-Belastung nicht gegessen werden. Bild: Piotr Wawrzyniuk, AdobeStock (Symbolfoto)

Im Februar 2020 haben die Koppelfischer gemeinsam mit der Lebensmittelüberwachung des Landkreises Augsburg eine erste Probe aus der Friedberger Ach entnommen. Untersucht wurde dabei nicht nur die PFC-Belastung von Speisefischen, sondern auch von Kleinfischen. Diese werden nicht verzehrt und verbleiben meist ihr gesamtes Leben im Gewässer. Deshalb seien beispielsweise Grundeln ein womöglich aussagekräftigerer Indikator für die Giftstoff-Belastung.

Und tatsächlich: Laut Claus Ludl zeigten die Kleinfische deutlich höhere PFC-Werte als das untersuchte Muskelfleisch der Speisefische. Das Ergebnis einer zweiten Beprobung im Dezember stehe noch aus.

Die Koppelfischerei hat eine lange Tradition

"Tragisch“, findet Ludl die Gesamtsituation, denn an der Koppelfischerei hänge eine lange Tradition sowie die Hege der Fischbestände. Der Thierhauptener ergänzt: "Die Fischereirechte verlieren durch die Belastung substanziell an Wert.“ Die Überlegung, eine Entschädigung zu verlangen, ist für die Koppelfischer noch nicht vom Tisch.

Alles über Koppelfischer und Fischereirecht 1 / 4 Zurück Vorwärts Fischereirecht Eine Koppelfischerei liegt vor, wenn an einer bestimmten Gewässerstrecke mehrere Fischereirechte bestehen oder wenn an derselben Gewässerstrecke mehreren Personen ein Fischereirecht zusteht. Den Fischern gehört das Gewässer nicht, sie sind aber Inhaber des Fischereirechts für ein definiertes Gewässer. In der Regel pachten Fischer ein Gewässer.

Gewässer Die Thierhauptener Koppelfischer sind Besitzer des Fischerreirechts an der Friedberger Ach zwischen dem Weiler Königsbrunn und der Wehranlage 2 auf Höhe des Todtenweiser Ortsteils Bach. Die Vereinigung wurde 1863 gegründet.

Kaufpreis Der Kaufpreis für das Recht am Gewässerabschnitt, beziehungsweise der Versteigerungspreis, entsprach zu dieser Zeit in etwa dem Gegenwert von 22 Kühen – eine stolze Summe für damalige Verhältnisse.

Koppelung Das Fischereirecht wurde unter elf Personen aufgeteilt. Durch Vererbung und Verpachtung des damals erworbenen Rechts gibt es die Thierhauptener Koppelfischer noch immer; heute heißt ihr Obmann Claus Ludl. Zehn Personen sind jetzt in Besitz von insgesamt elf Fischereirechten auf einem Abschnitt von rund sieben Kilometern. Die Fischereirechte sind nicht den einzelnen Eigentümern mit bestimmten Abschnitten der Friedberger Ach zugeordnet, sondern eben gekoppelt, daher der Name. Eine Rarität, denn seit 1923 kann von Rechts wegen keine neue Koppelfischerei begründet werden. (laga, cli)

Doch Geld hin oder her – auch Claus Ludl fordert: "Man sollte das tatsächliche Ausmaß an Umweltschäden vollumfangreich aufklären und schnellstmöglich geeignete Sanierungsmaßnahmen einleiten.“ Nicht zuletzt gehe es darum, das Vordringen der sehr langlebigen chemischen Verbindungen auf bisher noch unbelastete Seitengewässer der Ach zu verhindern.

Behebung der Ursache muss an der Quelle erfolgen

Für Thierhauptens Altbürgermeister Franz Neher ist es die Bundeswehr, die sich als Verursacher der PFC-Problematik um die Behebung kümmern müsste. Doch abgesehen davon: Welche Behörden sollten sich angesprochen fühlen, wenn es um die Bekämpfung der Verunreinigung geht? Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, denn das über 100 Kilometer lange Gewässer mit mehreren Namen fließt durch fünf Landkreise.

Für die Friedberger Ach in den Regionen Augsburg und Aichach-Friedberg ist das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth zuständig. Auf Nachfrage unserer Redaktion hin erklärt das WWA, dass eine Ursachenbehebung nicht mehr in seinem Amtsgebiet liege, weil die Quelle des Problems vom Landkreis Landsberg ausgehe – also von dort, wo sich der stillgelegte Fliegerhorst Penzing befindet.

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen