vor 54 Min.

Giftköder: Stadtberger Stadtrat lobt Belohnung aus

Ende Februar wurden auch in Wehringen verdächtige blaue Brocken gefunden.

Plus Immer wieder werden in Stadtbergen Giftköder gefunden. Auch der Hund des Stadtrats Tobias Schmid hat ein vergiftetes Fleischbällchen gefressen. Er will den Täter finden.

Von Matthias Schalla

Mit einem emotionalen Appel hat sich Stadtrat Tobias Schmid ( CSU) bei der jüngsten Sitzung des Gremiums an seine Kollegen gewandt. "Diesen Leuten muss das Handwerk gelegt werden", sagte er. Gemeint waren die bislang unbekannten Täter, die in Stadtbergen immer wieder Giftköder auslegen. Sein eigener Hund hatte vor Kurzem solch ein präpariertes Hackfleischbällchen gefressen. Schmid lobte daher eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.

