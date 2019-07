00:34 Uhr

Ginge Gymnasium auch günstiger?

Der Gersthofer Stadt- und Kreisrat plädiert für eine andere Heizung am künftigen Paul-Klee-Gymnasium

Als „Lehrstunde für den Kreistag“ bezeichnet dessen Mitglied Markus Brem eine Fahrt des Gremiums ins Allgäu. Neben dem Naturpark Nagelfluhkette in Immenstadt und dem Fischereihof Salgen standen die Darstellungen der energetischen Konzeption des Zweckverband Abfallwirtschaft Kempten und seiner unternehmerischen Einheiten im Vordergrund. In den Augen des Freie-Wähler-Politikers Brem deshalb wichtig, weil sich „der Landkreis Augsburg bisher in seiner eigenen Zuständigkeit mit dem Thema Wärmeenergie, Biomasse und Nahwärmenetze in den letzten Jahren mehr als schwergetan hat“. Jüngstes Beispiel ist hierfür seien die Pläne für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen. Der Gersthofer Stadt- und Kreisrat Brem hat bislang vergeblich dafür geworben, das Gymnasium mit einer mit Hackschnitzel befeuerten Energiezentrale zu versehen, von der aus auch Gebäude in der Nachbarschaft versorgt werden.

Am Beispiel Kemptens habe man nun gesehen, welche energetischen Vorteile ein Nahwärmenetz und eine biomassegeführte Energiequelle für die Menschen in den Wohn- und Gewerbehäusern, die gesamte Allgäuer Region, die Stadt Kempten und die beteiligten Landkreise habe, so Brem.

Er nennt günstige Energiepreise bei sechs Cent pro Kilowattstunde sowie die Nutzung regenerativer Energien aus den heimischen Wäldern.

Eine solche energetische Konzeption könne dem Landkreis einen zweistelligen Millionenbetrag in der Bausumme für das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen sparen, sagt Brem. Noch sei Zeit dafür. Derzeit werden die Kosten für den Gymnasiumsbau auf rund 73 Millionen Euro geschätzt. Es ist damit das teuerste Bauvorhaben in der Geschichte des Landkreises Augsburg. (AL)

