12:40 Uhr

Glasfaser bringt schnelles Internet nach Thierhaupten

Thierhaupten ist nun vollständig mit Mikroröhrchen erschlossen, in denen die haarfeinen Glasfasern verlaufen.

Thierhaupten ist eine der Pilotkommunen, in denen die LEW mit Glasfaserleitungen schnelles Internet anbieten. Nun ist der Ausbau in der gesamten Gemeinde abgeschlossen.

Mit Lichtgeschwindigkeit surfen, streamen und telefonieren können seit Abschluss des Glasfaserausbaus alle Kunden in Thierhaupten, die sich für LEW Highspeed entschieden hatten.

Thierhaupten ist eine der acht Pilotkommunen, in denen die LEW-Gruppe mit ihrem Telekommunikationsunternehmen LEW TelNet das Angebot verfügbar gemacht hat. Haushalte, die LEW Highspeed nutzen wollen, erhielten einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude. Inzwischen sind die Bauarbeiten vollständig abgeschlossen. Es stehen nur noch wenige Nacharbeiten an, informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Viele Haushalte in Thierhaupten entscheiden sich für Hausanschluss

In der Vorvermarktungsphase 2018 hatten sich mehr als die erforderlichen 35 Prozent der Haushalte in Thierhaupten für einen Glasfaserhausanschluss mit LEW Highspeed entschieden. Das war die Grundlage für die Entscheidung der Lechwerke (LEW), die den Breitbandausbau eigenwirtschaftlich leisten, in die Umsetzung des flächendeckenden Glasfaserausbaus zu gehen.

Um Thierhaupten an das mehr als 4500 Kilometer lange Glasfasernetz der LEW-Gruppe in der Region anzubinden, wurden zunächst Leerrohre verlegt und anschließend die Glasfaserleitungen eingebaut. Sie liegen nun vom Umspannwerk Meitingen bis zu den Verteilerkästen und von dort entlang der Straßenzüge bis hin zu den Anschlusspunkten in den Häusern.

Thierhaupten wurde schrittweise ans Glasfasernetz angeschlossen

Innerhalb der Kommune gingen die einzelnen Bauabschnitte schrittweise ans Netz. Während an manchen Stellen noch das Einziehen der Glasfaser und die Installation der Direktanschlüsse in den Haushalten stattfanden, erfolgten parallel dazu schon die ersten Inbetriebnahmen. Mittlerweile sind alle Haushalte in Thierhaupten an das Gigabit-Netz angebunden.

"In Thierhaupten sind wir mit dem LEW-Glasfasernetz nun zukunftssicher aufgestellt", sagt Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger. "Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unserer Marktgemeinde", fügt er hinzu. (AZ)

Lesen Sie auch

Themen folgen