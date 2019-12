06.12.2019

Glasfasernetz geht in Betrieb

Der Ausbau des Internetnetzes in Zusmarshausen ist abgeschlossen

Der Glasfaser-Ausbau für rund 750 Haushalte in Markt Zusmarshausen ist abgeschlossen. Die ersten Kunden surfen bereits mit einem Gigabit pro Sekunde. „Wir freuen uns, dass es nun so weit ist: Zusmarshausen hat eine Auffahrt zur Datenautobahn und gehört jetzt zu den schnellsten Internetkommunen in Deutschland“, sagt Bernhard Uhl, Bürgermeister der Marktgemeinde Zusmarshausen. Er sprach auch den Verwaltungsaufwand an, der sich aus den vielen notwendigen Abstimmungsgesprächen zwischen dem Markt Zusmarshausen, Breitbandpaten Gernot Ritter und den Baufirmen ergab. Er lobte die gute Kommunikation und dankte auch der Telekom für die gute Zusammenarbeit.

Für bereits bestehende Anschlüsse erfolgt keine automatische Anpassung der Geschwindigkeit. Die schnellen Bandbreiten müssen immer aktiv beauftragt werden, sagt Markus Sand, Regionalmanager der Deutschen Telekom. (AL)

