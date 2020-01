vor 50 Min.

Grabsteine aus Kinderarbeit sind künftig verboten

Gemeinderat Langweid ändert Friedhofssatzung. Das Leichenhaus soll saniert werden

Von Sonja Diller

Strengere Regeln für die Grabsteine und mehr: Die von der Verwaltung auf den neuesten, vom Bayerischen Gemeindetag empfohlenen Stand gebrachte Friedhofsnutzungssatzung befürwortete der Langweider Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Sie tritt innerhalb einer Woche nach Bekanntmachung in Kraft.

Es wurden vorwiegend redaktionelle Änderungen und Festlegungen, die ohnehin schon praktiziert werden definiert, erklärte Bürgermeister Jürgen Gilg auf Nachfrage. Neu ist das Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Das betrifft alle Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Der Nachweis muss vom Steinmetz erbracht werden. Die Vorgabe trifft nicht auf Grabsteine oder Grabeinfassungen zu, deren Material vor dem 1. September 2016 importiert wurden. Auch die Regelung über die Richtlinien zur Standsicherheit wurde neu aufgenommen und die Grabnutzungszeit wurde an die Ruhefristen angepasst. Die Neufassung der Satzung kann im Friedhofsamt eingesehen werden und wird zeitnah auch auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

In den Bürgerversammlungen im November konnten die meisten Bürgeranliegen direkt geklärt werden. Mit zwei Anträgen befasste sich der Gemeinderat jetzt. Eine Bürgerin monierte den Zustand des Leichenhauses auf dem alten Friedhof bei der Langweider Kirche. Man wisse darum und sei auch bemüht das Gebäude zu sanieren, so der Bürgermeister auf der Bürgerversammlung. Der Gemeinderat beschloss, die Kosten für eine Teilsanierung in den Haushalt 2020 aufzunehmen.

Die Fassade, die Fenster und die Toiletten sollen auf den neuesten Stand gebracht werden, waren sich die Gemeinderäte einig. In Achsheim hatte ein Anlieger um die Wartung einer Hydroklappe im Regenwasserkanalsystem an der Anna-Mertinger-Straße gebeten. Ein Ingenieurbüro wird die Funktion überprüfen und gegebenenfalls die nötigen Arbeiten planen, beschlossen die Gemeinderäte.

Die Gotenstraße im Baugebiet Oberfeld wurde vom Bauträger nach Fertigstellung an die Gemeinde übergeben und offiziell gewidmet. Für die Anlage des vorgeschriebenen Havariewalls um die Biogasanlage in Achsheim wurden vorhandene Ausgleichsflächen in Gablingen erweitert.