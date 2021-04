Graffiti-Sprayer sucht sich Firma in Meitingen als Objekt aus

Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen für eine nächtliche Sprühaktion in Meitingen. Der Schaden ist nach Angaben der betroffenen Firma hoch.

In Meitingen ist ein Graffiti-Sprayer unterwegs: Der unbekannte Täter suchte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Objekte in der Raiffeisenstraße als Ziel aus. Er besprühte laut Polizei Gersthofen den Lagercontainer einer Firma und die Ost- und Westseite einer Lagerhalle. Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (kar)