vor 22 Min.

Graffiti in Neusäß und Thierhaupten entdeckt

Unbekannte besprühen mehrere Gebäude mit ihren Zeichen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Neusäß ist wieder ein Graffitisprayer unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, besprühte der Unbekannte ab dem 4. August verschiedene Objekte der Stadt Neusäß in der Hauptstraße und in der Ortliebstraße mit verschiedenen Schriftzügen. Dadurch entstand der Stadt Neusäß ein Schaden von etwa 800 Euro.Auch in Thierhaupten ist ein Graffitisprüher aktiv. Von Dienstag auf Mittwoch machte sich laut Polizei ein Sprayer die Mühe, auf ein Gebäudedach am Thierhaupter See am Lechfeldweg zu klettern. Auf die Ziegel sprühte er das TAG Zoo. Einen danebenstehenden Fahnenmast besprühte der Unbekannte mit 1312. Der Schaden ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise an die Polizei Gersthofen, Telefon 0821/323-1810. (AL)

