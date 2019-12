vor 38 Min.

Groß und Klein singen beim Konzert

In Ellgau gibt es nach dem Adventssingen einen Markt. Auch in der Bücherei ist einiges geboten

Das Ellgauer Adventssingen hat seit einem Vierteljahrhundert Tradition. Immer zum ersten Adventssonntag erklingen in der Ellgauer St. Ulrichskirche adventliche Weisen. Dazu gibt es meditative Gedanken. Nach dem Adventssingen trifft man sich auf dem Adventsmarkt. Der Obst- und Gartenbauverein unter Leitung von Josefa Zwerger kümmert sich um die Organisation.

Heuer gestalteten die Chorallen unter der Leitung von Elisabeth Balser und eine vierköpfige Abordnung des Musikvereins Ellgau den ersten Teil der Adventsklänge. Die Chorallen sangen Lieder wie beispielsweise „Folgen wir den Hirten“ oder „Let my light shine bright“. Daniela Pudel und Theresia Hirschbeck (Klarinette) sowie Reinhard und Simon Götzfried (Saxophon) als Abordnung des Musikvereins Ellgau spielten unter anderem das „Hirtenlied“ oder „The most wonderful time of the year“.

Elke Eser an der Orgel und Diana Wenninger (Querflöte) eröffneten den zweiten Teil des Konzertes. Josefine Stuhler, Vorstandsmitglied des Obst- und Gartenbauvereins, las Adventsgedanken. Besinnliche Liedbeiträge steuerten die Zwillingsschwestern Herta Dietrich und Marluis Kragl als „Ellgauer Zweigesang“ bei.

Der zweite Teil wurde auch vom Ellgauer Kirchenchor und der Kindersinggruppe des Ellgauer Kindergartens musikalisch gestaltet. Der Kirchenchor unter der Regie von Konrad und Elke Eser zeigte seine musikalische Vielfalt mit Beiträgen wie „Menschenkind im Stall geboren“ und „Hirten gebt acht“. Aus voller Kehle und mit großer Begeisterung sangen die Buben und Mädchen der Kindersinggruppe des Kindergartens. Sie entführten auf den „Weihnachtsmarkt“ und erfreuten mit „Wieder kommen wir zusammen“. Tief beeindruckt zeigte sich Kaplan Sanoj. „Ich mag die adventlichen Bräuche in Deutschland“ sagte der aus Indien kommende Geistliche.

Auf dem Kirchenvorplatz fand anschließend unter Mitwirkung mehrerer Organisationen der Adventsmarkt statt. In der katholischen Pfarrbücherei wurde in einem Lesezelt für die Jüngsten vorgelesen, in Büchern konnte nach Lust und Laune geschmökert werden oder mit bunten Steinen biblische Szenen nachgebaut werden. Waren aus fairem Handel wurden zum Kauf angeboten. (rogu)

