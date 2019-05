vor 35 Min.

Groß und Klein tanzen in den Mai

Große und kleine Tänzer präsentierten auf dem Maimarkt in Gersthofen traditionelle Tänze und sorgten damit für einen stimmungsvollen Abschluss des Feiertags.

Stimmungsvoller Abschluss des Feiertages

Von Siegfried P. Rupprecht

Der stimmungsvolle Abschluss des Maifeiertags in Gersthofen war der Maitanz auf dem kleinen Rathausplatz. Auch in diesem Jahr lockte die Veranstaltung viele Zuschauer an.

Zunächst gehörte die Bühne dem Nachwuchs. Die Jugend des örtlichen Heimat- und Volkstrachtenvereins unter der Leitung von Karin Hauber präsentierte zum Auftakt das „Mühlradl“. Mit geschulterten weißen Säcken verdeutlichten die 18 jungen Akteure, dass sie hier das Handwerk der Müller darstellten. Auch wenn bei den ganz Kleinen die einzelnen Figuren noch nicht hundertprozentig klappten, stellten sie dennoch mit viel Herzblut und Engagement den Ablauf der Mehlherstellung vom Getreidekorn bis zum fertig gemahlenen Mehl dar. Ebenso beschwingt absolvierte die Nachwuchstruppe den mit reichhaltigen Figuren versehenen Sterntanz. Dafür brandete vom Publikum großer Beifall auf.

Die 14 Kinder der Raupengruppe der Kindervilla Tiefenbacher huldigten dem modernen Zeitgeist. Mit den Stimmungshits „Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht“ und Helene Fischers „Herzbeben“ rockten sie die dicht gedrängten Zuschauer. Dabei umtanzten sie mit Luftballons und großen roten Herzen auf Brust und Rücken ein Maiele und ließen sich dabei wellenförmig nach vorne treiben. Rund fünf Wochen hatten die Kleinen dafür geprobt.

Zum Verschnaufen kamen die Zuschauer kaum. Sechs stolz ihr „Gwand“ präsentierende Paare des Trachtenvereins zeigten anschließend unter anderem den traditionellen Bandltanz und den Grassauer Schuhplattler. Und das mitreißend mit viel Eifer und hoher Konzentration, sowohl beim Ausdrehen, Einholen als auch beim Rundtanz. Dennoch sah man den Akteuren den Spaß deutlich an.

Mit dabei war auch die Stadtkapelle mit beschwingten Melodien wie dem „Tölzer Schützenmarsch“ und den „Drei weißen Birken“. Durchs Programm führte souverän Thomas Liebert. Zum Abschluss des Maitanzes setzten die Goißlschnalzer des Trachtenvereins noch eins drauf. Aufmerksame Zuschauer hatten es schnell heraus: Der Knall entstand durch die schnelle Bewegung des Endes der Peitschenschnur. Die sechs Goißlschnalzer fesselten und beeindruckten zugleich mit ihrer rhythmischen Begleitung zur Musik.

