vor 4 Min.

Große Ehrung im Rat für Michael Müller

In Emersacker wurden auch weitere Personen ausgezeichnet

Der neue Gemeinderat von Emersacker hat beschlossen, dass Michael Müller aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Bürgermeister (2008–2020) und seiner Gemeinderatstätigkeit (seit 1992) zum Altbürgermeister ernannt werden soll. Für vorbildliche Leistungen und die langjährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat soll Karl Schußmann (30 Jahre), Rainer Schmuttermair (18 Jahre), Artur Wurm (14 Jahre) und Peter Weldishofer (16 Jahre) die Bürgermedaille der Gemeinde Emersacker verliehen werden.

Ausgesprochen selten ist in Emersacker die Ernennung zum Ehrenbürger. Erst vier Personen erhielten in der Geschichte der kleinen Kommune diese Ehre. Nun kommen zwei Personen hinzu, die sich in hervorragender Weise um die Entwicklung und das Ansehen der Gemeinde verdient gemacht haben. Das Ehrenbürgerrecht erhalten Josef Kuchenbaur sen. und Siegfried Karner. Die offiziellen Ehrungen sollen zu einem späteren Termin in einer Feierstunde in Emersacker vorgenommen werden. (hes)

Themen folgen