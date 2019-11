vor 50 Min.

Große Spende durch Fototag

2602,26 Euro als Spende sind beim Fototag von Ingo Dumreicher zusammengekommen. Familien konnten in sein Studio nach Gersthofen kommen, um ein Familienfoto machen zu lassen – dafür zahlten sie, wie viel sie wollten – der Betrag gehe zu 100 Prozent an die Stiftung „Der Bunte Kreis“, so Dumreicher. Im vergangenen Jahr sammelte er beim ersten Charity-Fototag 950 Euro.

Am Ende des Jahres stellen viele Eltern fest, dass es wieder mal kein aktuelles Familienfoto für Oma und Opa gibt. So kam Dumreicher auf die Idee, einen Fototag für Familien zu veranstalten. Mit Tina Ziegler, dreifache Mutter aus Diedorf, war eine Make-up-Artistin an Bord. Die Familien erhielten die retuschierten Fotos nach dem Shooting auf einem USB-Stick – gesponsert von Furtmayrs Werbemittel aus Neusäß. Dumreicher hat in zehn Stunden 850 Fotos geschossen. Davon wurden rund 50 Fotos ausgesucht. Für nächstes Jahr plant er schon die dritte Auflage dieses Tages. Der Termin steht auch schon fest: 21. November 2020. Manche Familien waren schon zum zweiten Mal dabei und haben sich auch fürs nächste Jahr bereits angemeldet. „So eine tolle Idee. Danke, dass wir dabei sein durften“, sagt nicht nur Michaela Kerner aus Bachern bei Friedberg. Auch Rolf Störmann von Hitradio RT1 war da. Sein Sohn Oskar hat extra sein Sparschwein geplündert, mit Freude die Euro- und Cent-Stücke ins Spendenhäuschen gesteckt und zusammen mit seinen Eltern für diese Summe beigetragen. (AL)